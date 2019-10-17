Адвокат в Краснодаре Карикова Вера Николаевна — Ваш надежный помощник в правовых вопросах!

Защита по уголовным делам (коррупция, налоги, наркотики, ДТП, мошенничество, кражи и т.д.);

Представление интересов по гражданским делам (раздел имущества, наследство, взыскание алиментов, долгов, ущерба при ДТП, защита прав потребителей и т.д.);

Арбитраж, экономические споры (оспаривание сделок, расторжение договоров и т.д.);

Семейный адвокат;

Полное сопровождение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей