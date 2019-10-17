advokat karikova

Адвокат в Краснодаре Карикова Вера Николаевна — Ваш надежный помощник в правовых вопросах!

  • Защита по уголовным делам (коррупция,  налоги, наркотики, ДТП, мошенничество, кражи и т.д.);
  • Представление интересов по гражданским делам (раздел имущества, наследство, взыскание алиментов, долгов,  ущерба при ДТП, защита прав потребителей  и т.д.);
  • Арбитраж, экономические споры (оспаривание сделок, расторжение договоров и т.д.);
  • Семейный адвокат;
  • Полное сопровождение деятельности  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей