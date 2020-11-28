Меня зовут Вера Николаевна Карикова. Я адвокат в Краснодаре со стажем работы более 10 лет. Состою в Краснодарской краевой коллегии адвокатов. Занимаюсь сопровождением гражданских дел, а также осуществляю защиту по уголовным делам.

В 2006 закончила с отличием Воронежский институт МВД РФ по специальности "Юриспруденции", квалификация "Юрист". За плечами опыт работы в районном суде, органах местного самоуправления. С 2011 года занимаюсь оказанием юридических услуг населению.

Услуги адвоката

Моя квалификация и опыт работы позволяют качественно оказывать следующие виды услуг:

Защита интересов клиента по уголовным делам. Ведение дела от момента задержания до вынесения приговора или решения по апелляционным или кассационным жалобам. Я выступаю в роли защитника практически по всем уголовным статьям УК РФ;

Представление интересов по гражданским делам. В эту категорию входят раздел имущества, судебное взыскание долгов, защита интересов участников ДТП, составление заявлений на алименты, представление интересов клиента в мировом и районном суде;

Семейный адвокат. Помогу мирно и законно разрешить вопросы по бракоразводным делам, лишению родительских прав, споры, касающиеся наследства и тд;

Юридическое сопровождение деятельности крупного, малого, среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Представление интересов клиента в суде;

Подготовка и составление юридической документации.

Если необходима грамотная консультация адвоката в Краснодаре, также можно записаться на прием. Все дела рассматриваются в индивидуальном порядке. К решению каждой задачи я подхожу с позиции закона и защиты интересов клиента. От качества моей работы часто зависит дальнейшая судьба людей.

Стоимость услуг адвоката в Краснодаре

Поскольку все дела отличаются по сложности и длительности, назвать сразу окончательную цену непросто. Примерная сумма будет известна уже на первой консультации. Она бесплатна для всех клиентов. Рекомендую собрать максимум информации для понимания сути дела.

После консультации я обозначу возможный план действий, сроки и стоимость услуг. Со всеми клиентами работаю по договору. Моя задача - решить проблему как можно быстрее и грамотнее.

Принципы работы

Оказывая адвокатские услуги в Краснодаре, я придерживаюсь следующих принципов в своей работе:

Профессионализм. Предлагаю пути решения в рамках российского законодательства. Отличное знание законов и всех допустимых трактовок, позволяет даже самую проигрышную ситуацию на первый взгляд сделать выгодной для клиента;

Работа на результат. Для меня важно не приблизиться к цели, а достичь ее. Для этого использую весь доступный инструментарий;

Эмпатия. Мои клиенты - люди, попавшие в сложную ситуацию. У каждого из них своя история и свои причины для обращения. Я понимаю, что от качества моей работы часто зависит то, как они будут жить дальше. Именно поэтому к каждому делу отношусь с большой ответственностью и вниманием;

Строгое соблюдение сроков в работе. Я против намеренных промедлений в разрешении дел. Каждый вопрос решается в строгом порядке, без задержек.

Адвокат, юрист - профессии, требующие от человека гибкости ума, большого профессионального опыта и наличия моральных качеств. Обращаясь ко мне, вы можете быть уверены в том, что дело будет рассмотрено с внимательностью, а весь дальнейший план действий рассчитан на достижение цели.