Меня зовут Вера Николаевна Карикова. Я адвокат в Краснодаре со стажем работы более 10 лет. Состою в Краснодарской краевой коллегии адвокатов. Занимаюсь сопровождением гражданских дел, а также осуществляю защиту по уголовным делам.
В 2006 закончила с отличием Воронежский институт МВД РФ по специальности "Юриспруденции", квалификация "Юрист". За плечами опыт работы в районном суде, органах местного самоуправления. С 2011 года занимаюсь оказанием юридических услуг населению.
Моя квалификация и опыт работы позволяют качественно оказывать следующие виды услуг:
Если необходима грамотная консультация адвоката в Краснодаре, также можно записаться на прием. Все дела рассматриваются в индивидуальном порядке. К решению каждой задачи я подхожу с позиции закона и защиты интересов клиента. От качества моей работы часто зависит дальнейшая судьба людей.
Поскольку все дела отличаются по сложности и длительности, назвать сразу окончательную цену непросто. Примерная сумма будет известна уже на первой консультации. Она бесплатна для всех клиентов. Рекомендую собрать максимум информации для понимания сути дела.
После консультации я обозначу возможный план действий, сроки и стоимость услуг. Со всеми клиентами работаю по договору. Моя задача - решить проблему как можно быстрее и грамотнее.
Оказывая адвокатские услуги в Краснодаре, я придерживаюсь следующих принципов в своей работе:
Адвокат, юрист - профессии, требующие от человека гибкости ума, большого профессионального опыта и наличия моральных качеств. Обращаясь ко мне, вы можете быть уверены в том, что дело будет рассмотрено с внимательностью, а весь дальнейший план действий рассчитан на достижение цели.